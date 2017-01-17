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Расчеты в национальных валютах не пользуются спросом

При этом Центробанк не планирует отказываться от инструментов в юанях

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Демьянчук

Меры Центробанка по развитию взаиморасчетов в национальных валютах остаются страховочными. За два года действия специального инструмента в юанях он использовался только на тестовых сделках, а от идеи запустить аналог в бразильских реалах Центробанк пока отказался. Хотя спроса на своп пока нет, отказываться от инструмента нельзя, убеждены эксперты. 

После введения финансовых санкций со стороны США и западных стран некоторые российские компании рисковали остаться вне валютного финансирования и инвестиций. Чтобы подстраховать их и экономику в целом, Центробанк принял ряд мер. В том числе запустил своп-линию с Народным банком Китая в юанях объемом 150 млрд юаней. Этот инструмент позволяет проводить расчеты в рублях и юанях без использования валют-посредников, например доллара.

Однако инструмент пока неактивен, рассказал «Известиям» источник на финансовом рынке.

— Сделок фактически нет, — констатировал он.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» напомнили, что подписанное с Народным банком Китая соглашение стимулирует торговое и инвестиционное сотрудничество России и КНР. Начиная с октября 2015 года механизм был успешно протестирован на нескольких сделках, позволивших распределить финансирование для ограниченного круга российских и китайских контрагентов.

— Проведенные проверки позволили обеспечить операционную готовность активировать своп. Пока соглашение служит своего рода защитой от кризисных ситуаций с ликвидностью. В обычной практике валюта может быть куплена на валютном рынке, например на Московской бирже, — сообщили в пресс-службе.

Если своп-линия с Китаем всё же была запущена и может быть использована в любой момент при возникновении потребности, то аналогичный инструмент с другим партнером по БРИКC — Бразилией — видимо, всё же не появится, полагает источник «Известий». Осенью 2015 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о том, что Банк России рассматривает возможность запуска своп-линии с бразильской валютой. Однако с конца 2014 года реал ослаб на 10% и в целом является крайне волатильной экзотической валютой.

Такие инструменты сложно сделать достаточно гибкими для того, чтобы они активно использовались, отмечает аналитик по долговому и валютному рынкам «ИФД Капиталъ» Владимир Харченко.

— Своп-сделки применяются, чтобы хеджировать (страховать. — «Известия») сделки, это внебиржевой инструмент, — пояснил эксперт. — Если бы это был биржевой инструмент, он постепенно мог бы «расторговаться». К лидерам по объемам такие линии никогда не относились, хотя в принципе они очень интересны и могли бы использоваться для эффективного управления риском... Если инструмент изначально вводился как антикризисный, то отсутствие сделок по нему говорит об отсутствии кризиса, что, конечно же, хорошо.

Отказываться от инструментов в национальных валютах ни в коем случае нельзя, поскольку тенденция к регионализации экономик сохраняется и мультивалютность в мире будет усиливаться, считает доцент кафедры территориального развития Института общественных наук РАНХиГС Александр Савченко. По его мнению, в этом вопросе Центральный банк действует поступательно и он в этом прав.

— С Бразилией сейчас фактически нет серьезных групп торгуемых товаров, что и определяет отсутствие причин для своп-линии. Среди основных товаров — продукция сельского хозяйства, прежде всего соя, есть потенциал для металлургии и среднемагистральных самолетов, — отметил Александр Савченко. — С Китаем основная группа товаров — это предметы широкого потребительского спроса, а сама страна является крупнейшим торговым партнером России. Поэтому отказываться от «страховки» в виде валютной линии нельзя.

По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2016 года торговый оборот России с Китаем вырос на 0,3% в сравнении с предыдущим годом (в основном за счет импорта), с Бразилией — снизился на 19%.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Расчеты в национальных валютах не пользуются спросом

Расчеты в национальных валютах не пользуются спросом При этом Центробанк не планирует отказываться от инструментов в юанях

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