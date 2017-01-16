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Конституционный суд РФ объявит решение по делу ЮКОСа 19 января

Провозглашение постановления по запросу министерства юстиции об исполнении решения ЕСПЧ состоится на открытом заседании в 10:00

Конституционный суд Российской Федерации провозгласит постановление по запросу Минюста об исполнении решения ЕСПЧ по так называемому «делу ЮКОСа» на заседании 19 января.

«В 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «Юкос» против России», — цитирует пресс-службу суда агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что представитель ЮКОСа Пирс Гарднер не явился в Конституционный суд РФ по запросу Минюста о возможности не исполнить решение ЕСПЧ. Британский юрист прислал в судебный орган письменный запрос о признании решения о выплатах в пользу ЮКОСа законным. 

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде РФ Михаил Кротов заявил, что российская сторона не должна выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, потому что руководство этой компании занималось «мошеннической деятельностью».

Напомним, ЕСПЧ 1 июля 2014 года вынес решение в пользу экс-акционеров ЮКОСа, присудив им компенсацию на сумму €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. 

ЕСПЧ пришел к выводу, что была нарушена ст. 6 («Право на справедливое судебное разбирательство») Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении российскими судами в 2000 году вопросов налогообложения ЮКОСа, поскольку компания «не имела достаточного времени для подготовки» своей защиты. 

10 июля уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и заместитель министра юстиции России Георгий Матюшкин сообщил, что некоторые постановления ЕСПЧ, в том числе требования выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа, противоречат нормам международного права.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Конституционный суд РФ объявит решение по делу ЮКОСа 19 января

Провозглашение постановления по запросу министерства юстиции об исполнении решения ЕСПЧ состоится на открытом заседании в 10:00

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