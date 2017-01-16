Конституционный суд РФ объявит решение по делу ЮКОСа 19 января

Конституционный суд Российской Федерации провозгласит постановление по запросу Минюста об исполнении решения ЕСПЧ по так называемому «делу ЮКОСа» на заседании 19 января.



«В 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «Юкос» против России», — цитирует пресс-службу суда агентство «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что представитель ЮКОСа Пирс Гарднер не явился в Конституционный суд РФ по запросу Минюста о возможности не исполнить решение ЕСПЧ. Британский юрист прислал в судебный орган письменный запрос о признании решения о выплатах в пользу ЮКОСа законным.



В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде РФ Михаил Кротов заявил, что российская сторона не должна выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, потому что руководство этой компании занималось «мошеннической деятельностью».

