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Мигрантам в Челябинской области запретили работать таксистами

Указ подписан губернатором Борисом Дубровским

В Челябинской области компаниям и предприятиям запретили привлекать к работе мигрантов, которые работают по патентам в сфере пассажирских перевозок.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Указ подписан губернатором Борисом Дубровским и вступил в силу с 1 января 2017 года.

Документ запрещает иностранцам перевозить пассажиров на городском, пригородном и междугородном транспорте.

Кроме того, таксопаркам запрещается брать мигрантов на работу.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Мигрантам в Челябинской области запретили работать таксистами

Указ подписан губернатором Борисом Дубровским

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