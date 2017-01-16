Мигрантам в Челябинской области запретили работать таксистами

В Челябинской области компаниям и предприятиям запретили привлекать к работе мигрантов, которые работают по патентам в сфере пассажирских перевозок.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Указ подписан губернатором Борисом Дубровским и вступил в силу с 1 января 2017 года.

Документ запрещает иностранцам перевозить пассажиров на городском, пригородном и междугородном транспорте.

Кроме того, таксопаркам запрещается брать мигрантов на работу.