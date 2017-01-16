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Восемь богатейших людей мира владеют деньгами 50% человечества

Первый обладатель триллиона может появиться уже через 25 лет

Восемь мультимиллионеров владеют объемом финансовых средств, эквивалентным доходам более половины населения планеты — 3,5 млрд человек. Об этом говорится в докладе Oxfam. В опубликованном исследовании уточняется, что разрыв между богатыми и бедными на деле гораздо больше, чем было принято считать раньше.

По мнению экспертов, с течением времени богатейшие люди мира продолжают накапливать богатства. Принимая во внимание тенденции мировой экономики, сообщает «Газета.ru», через 25 лет может появиться первый обладатель триллиона. Это при том, что каждый 10-й человек в мире живет менее чем на $2 в день.

По словам исполнительного директора Oxfam International Винни Бянима, разрыв между бедными и богатыми выражен прежде всего в доступе к медицине и образованию. Капиталы нарастают на фоне сложившейся тенденции к уклонению крупными корпорациями от уплаты налогов и игнорированию нужд простых работников. Как сообщает телеканал «360», состояние самых богатых людей планеты за год увеличилось на $237 млрд.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Восемь богатейших людей мира владеют деньгами 50% человечества

Первый обладатель триллиона может появиться уже через 25 лет

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