Восемь богатейших людей мира владеют деньгами 50% человечества

Восемь мультимиллионеров владеют объемом финансовых средств, эквивалентным доходам более половины населения планеты — 3,5 млрд человек. Об этом говорится в докладе Oxfam. В опубликованном исследовании уточняется, что разрыв между богатыми и бедными на деле гораздо больше, чем было принято считать раньше.

По мнению экспертов, с течением времени богатейшие люди мира продолжают накапливать богатства. Принимая во внимание тенденции мировой экономики, сообщает «Газета.ru», через 25 лет может появиться первый обладатель триллиона. Это при том, что каждый 10-й человек в мире живет менее чем на $2 в день.

По словам исполнительного директора Oxfam International Винни Бянима, разрыв между бедными и богатыми выражен прежде всего в доступе к медицине и образованию. Капиталы нарастают на фоне сложившейся тенденции к уклонению крупными корпорациями от уплаты налогов и игнорированию нужд простых работников. Как сообщает телеканал «360», состояние самых богатых людей планеты за год увеличилось на $237 млрд.