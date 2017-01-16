Кудрин советует повысить пенсионный возраст с 2019 года

Бывший министр финансов России и руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о необходимости повысить пенсионный возраст уже с 2019–2020 годов. По его мнению, мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года.

Через 10–16 лет после повышения пенсионного возраста, по его прогнозам, будет накоплен существенный экономический ресурс.

«Эффект будет накапливаться, сумма, остающаяся на пенсионеров, — каждый год расти. Первые годы это будет небольшая сумма, а к концу процесса станет очень солидной», — цитирует «Утро.Ру» Алексея Кудрина.

Кудрин также отметил, что переходить на новый пенсионный возраст граждане будут небольшими группами работающих. Таким образом, процесс растянется на длительное время. Изменение пенсионного возраста коснется только тех граждан, кто выйдет на пенсию в будущем.



В настоящее время пенсионный возраст для мужчин наступает в 60 лет, для женщин — в 55. При этом в 2015 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, а женщин — 77 лет.

Зампред Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов связывает неизбежность повышения пенсионного возраста с нехваткой средств в пенсионном фонде.

«Повышение пенсионного возраста неизбежно. Надо к этому идти. Но пенсию надо повышать, чтобы после 65 лет люди не продолжали работать. Есть профессии, при которых люди уходят на пенсию и в 40 лет, но они вынуждены и дальше работать. Возраст раннего выхода на пенсию связан с условием труда», — цитирует слова зампреда телеканал «360». Чиннов также отметил, что размер пенсии не позволяет отказаться от работы при достижении пенсионного возраста.