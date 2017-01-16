Траулер с 31 рыбаком потерял ход в Баренцевом море

Траулер «Жемчужина» потерял ход в Баренцевом море из-за намотки сетей на винт. На борту судна находится 31 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолия Леонтьева, траулер дрейфует в море со вчерашнего дня, на помощь ему вышло спасательное судно.

«Спасательное судно «Мурманрыба» вышло на помощь траулеру в Баренцевом море и планирует прибыть к месту ЧП до конца сегодняшнего дня», — сказал Леонтьев.

По данным ИА FlashNord, причиной ЧП стала намотка посторонних сетематериалов на винт. С потерявшим ход судном спасатели установили связь, пострадавших на его борту нет, моряков снабдили всем необходимым.

Предполагается, что траулер удастся отбуксировать в мурманский порт в течение трех дней при благоприятной погоде.