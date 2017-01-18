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Театр в разрезе

В экспозиции Музея имени Щусева архитектура соседствует со сценографией

Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Музей архитектуры имени Щусева совместно с Театральным музеем имени Бахрушина представил масштабный выставочный проект, посвященный формированию и развитию отечественного театра: «Мир — театр. Архитектура и сценография в России».

— Тема оказалась удивительно неизбитой, — ­рассказывает куратор экспозиции Александра Стёпина. — Подобных выставок еще не было в России. Обычно, если речь идет о мире театра, рассматриваются сценография и костюмы, история какой-то одной постановки... А вот вопросы организации пространства раньше не поднимали.

Ликвидировать пробел решил Музей Щусева, выставив в своих залах макеты и чертежи театральных зданий, эскизы декораций и прочие артефакты, связанные с работой архитекторов.

— Театр всегда привлекал архитекторов быстротой исполнения замысла, — говорит и.о. директора Музея архитектуры имени Щусева Ирина Чепкунова.  —  Да и творчески это очень близко, потому что архитектура создает свой мир и театр каждый раз, когда появляется новый спектакль, делает то же самое, только другими средствами.

Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Посетители выставки увидят в миниатюре и в разрезе Мариинку, МХАТ, Ленком, который изначально был Купеческим клубом. А эскизы и чертежи позволят узнать, как мог бы выглядеть Театр Станиславского и Немировича-Данченко в представлении художников Власова и Гинзбурга. И каким пафосным хотели бы видеть советские вожди Театр Советской Армии. Из наиболее интересных раритетов — макет старого здания Большого театра, сгоревшего в 1853 году, и пережившее пожар зрительское кресло с красной обивкой и резной спинкой.

Среди экспонатов из Большого — макеты сценографии спектаклей. Вот, например, изящная работа Валерия Левенталя к опере Сергея Баневича «История Кая и Герды»: картонные человечки среди пряничных домиков, подсвеченных крошечными лампочками-софитами.

Сценографы использовали различный материал. Известный в начале XX века график, театральный художник Игнатий Нивинский свои макеты сооружал из материалов, приближенных к тем, что использовались в оформлении спектакля. Другие строили макеты из картона и бумаги; третьи, как художник-конструктивист Виктор Киселев, вырезали из дерева. В его работе над спектаклем Всеволода Мейерхольда «Мистерия-буфф» по Маяковскому сцена выглядит как витрина игрушечного магазина с миниатюрными куклами. 

Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

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Экспозиция получилась масштабной: в девяти залах разместились работы из Театрального музея имени Бахрушина, Эрмитажа, Музея-усадьбы «Архангельское», МХАТа. Дополняют собрание произведения живописи, в том числе работы Малевича, Татлина, Билибина, Коровина, Кустодиева, Петрова-Водкина, Бенуа... Но главное — организаторам удалось соединить театр и архитектуру в едином выставочном пространстве.

Выставка в Музее архитектуры имени Щусева открыта до 19 марта.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Театр в разрезе

Театр в разрезеВ экспозиции Музея имени Щусева архитектура соседствует со сценографией

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