Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи по Сирии в Астане

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к переговорам по Сирии в Астане. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Министры провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Cирии. Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения установленного в САР при посредничестве обеих стран режима прекращения боевых действий», — также говорится в сообщении ведомства.

В материале уточняется, что в ходе телефонного разговора были рассмотрены практические вопросы подготовки встречи в Астане с учетом итогов прошедших в Москве 13 января экспертных консультаций между Россией, Турцией и Ираном.

Кроме того, главы дипломатий затронули актуальные вопросы отношений России и Турции, уточняет «Федеральное агентство новостей».