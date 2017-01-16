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Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи по Сирии в Астане

Главы дипломатий России и Турции также согласились с необходимостью соблюдать режим тишины в САР

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к переговорам по Сирии в Астане. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел России. 

«Министры провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Cирии. Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения установленного в САР при посредничестве обеих стран режима прекращения боевых действий», — также говорится в сообщении ведомства. 

В материале уточняется, что в ходе телефонного разговора были рассмотрены практические вопросы подготовки встречи в Астане с учетом итогов прошедших в Москве 13 января экспертных консультаций между Россией, Турцией и Ираном. 

Кроме того, главы дипломатий затронули актуальные вопросы отношений России и Турции, уточняет «Федеральное агентство новостей»

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи по Сирии в Астане

Главы дипломатий России и Турции также согласились с необходимостью соблюдать режим тишины в САР

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