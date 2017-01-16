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Полиция проверит нарушение ПДД свадебным кортежем в Москве

Колонна элитных иномарок перекрыла движение на проспекте Вернадского

Сотрудники правоохранительных органов столицы проводят проверку по факту грубого нарушения правил дорожного движения свадебным кортежем. Поводом послужила размещенная в сети видеозапись, на которой участники кортежа мешали проезду других автомобилей.

На опубликованном несколько месяцев назад видеоролике видно, как свадебный кортеж двигается по проспекту Вернадского. Возглавляющий колонну из элитных иномарок автомобиль BMW несколько километров проехал задним ходом. Кроме того, кортеж занял все ряды, заблокировав движение для других водителей, сообщает «Свободная пресса».

Устанавливается причастность к данному правонарушению сотрудника полиции. В случае установления его вины он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Полиция проверит нарушение ПДД свадебным кортежем в Москве

Колонна элитных иномарок перекрыла движение на проспекте Вернадского

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