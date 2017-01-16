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РФ запретила госзакупки иностранных товаров для нужд обороны страны

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации

Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров и привлечение иностранных специалистов к работам, которые относятся к нуждам обороны России и безопасности государства.

«Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров, происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств — членов ЕврАзЭС) для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства», — отмечается в документе, который сегодня был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Исключения составляют случаи, когда «производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории ЕврАзЭС отсутствует».

Минпромторг в подобных ситуациях будет давать заключение, в котором будет подтверждаться отсутствие на территории России производства необходимых товаров.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

РФ запретила госзакупки иностранных товаров для нужд обороны страны

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации

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