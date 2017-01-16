Рыбопромысловый траулер «Оссора» загорелся во Владивостоке

Пожарные во Владивостоке борются с пожаром в контейнерном терминале судоремонтного завода «Центр судоремонта «Дальзавод», где произошло возгорание рефрижераторного сейнер-траулера «Оссора». В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС РФ по Приморскому краю.

Информация о возникновении пожара поступила на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока в 22:59 по местному времени (15:59 мск).



Пожарные, прибывшие на место происшествия через 11 минут, незамедлительно приступили к тушению пожара. Сообщается, что горит рубка судна. Пожарные продолжают проливку конструкций, передает телеканал «Звезда».



Площадь возгорания составляет 40 кв. м. На месте работают 22 человека личного состава и шесть единиц техники.

Члены экипажа самостоятельно покинули судно.