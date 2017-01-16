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Понедельник,
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Гироскутерам и сегвеям могут разрешить ездить по велодорожкам

Данный электрический транспорт предлагается приравнять к велосипедам

Горожанам на гироскутерах и сегвеях могут разрешить ездить по велодорожкам. В настоящее время в Госдуме планируется отслеживание и изучение случаев травмирования москвичей, связанных с передвижением электрических транспортных средств по пешеходной части. По итогам наблюдений будет принято соответствующее решение.

О необходимости внесения в законодательство изменений в части статуса гироскутеров и сегвеев заявила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. Она пояснила, что считает необходимых хотя бы приравнять их к велосипедам, чтобы люди на них передвигались по велодорожкам и в шлемах. Вопрос будет обсуждаться в Госдуме на заседаниях комиссии в весеннюю сессию, добавила она.

Депутаты будут следить за частотой травмирования из-за сегвеев и гироскутеров на пешеходной зоне, после чего вновь поднимать вопрос об их статусе, заявил член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. Он уточнил, что в Москве уже были зафиксированы случаи получения травм детьми. «Сейчас гироскутеры обладают теми же правами, что и ролики. Но сегвеи гораздо массивнее», — отметил он.

Координатор проекта «Общественный велоконтроль» Петр Дворянкин отмечает, что данным новшеством могут быть недовольны велосипедисты, поскольку убеждены, что велополоса предназначена только для них. Но по скорости гироскутеры и сегвеи ближе к велосипедной дорожке, чем к пешеходной зоне. К тому же, отметил он, сегвеи также могут развивать высокую скорость. В то же время, он указал на то, что пешеходы тоже не рады делить пешеходную зону с гироскутерами, сообщает сетевое издание m24.ru.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Гироскутерам и сегвеям могут разрешить ездить по велодорожкам

Данный электрический транспорт предлагается приравнять к велосипедам

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