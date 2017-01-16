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Боттас сменил Росберга в команде Mercedes

Место финского гонщика, в свою очередь, займет бразилец Фелипе Масса

Финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас перешел из команды Williams в Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба Mercedes.

27-летний финский спортсмен занял в чемпионской команде место завершившего карьеру Нико Росберга. При этом вместо Боттаса в Williams перешел 35-летний бразилец Фелипе Масса, подписавший однолетний контракт, передает «Лента.ру».

В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место. Масса стал 11-м, его результат — 53 балла.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Боттас сменил Росберга в команде Mercedes

Место финского гонщика, в свою очередь, займет бразилец Фелипе Масса

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