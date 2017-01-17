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Кошкам и собакам выпишут электронные рецепты

Минздрав подготовил изменения в законодательство, которые избавят владельцев животных от лишних бумаг

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Мальгавко

Ветеринары получат возможность выдавать лекарства по электронным рецептам. Соответствующее изменение в закон «Об обращении лекарственных средств» подготовил Минздрав, в конце декабря документ (копия есть у «Известий») направлен в правительство России. 

Новые возможности для ветеринаров — один из пунктов законопроекта Минздрава о легализации телемедицины в России.

— Законопроект направлен на создание правовых основ использования электронных форм документов в сфере здравоохранения наряду с бумажной формой, — сообщили в пресс-службе министерства. — После принятия законопроекта потребуются изменения в нормативные акты о порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, о форме рецептурных бланков.

Вице-президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алексей Ткачев рассказал, что сегодня ветврачи выписывают рецепты, но получить препараты можно и без них. Название препарата записывают на бумажке — только чтобы человек не перепутал или не забыл название.

— Есть список препаратов, которые выдаются по специальным рецептам, но нас — ветврачей — это не касается. Мы можем их выписывать, но по нашим рецептам эти лекарства никто не выдаст, — рассказал Алексей Ткачев.

Существует перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. Этот документ утверждает Минздрав. В него включены сильнодействующие и ядовитые препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.

— Бывает, что животные в таких препаратах нуждаются, но ветеринар не может такие препараты выписывать, — пояснил Алексей Ткачев. — Для животных и для людей лекарства в основном одинаковые. Дозировки разные, формы разные, но действующие вещества одни и те же.

Руководитель комитета «Интернет+Медицина» Института развития интернета, профессор Первого медицинского университета Георгий Лебедев рассказал, что ветеринария в России — нелицензируемый вид деятельности. Он предположил, что поэтому ветврачам и не дают возможность выписывать рецепты с сильнодействующими веществами. 

— Эта деятельность с 2005 года не лицензируется. Любой может сказать, что он ветврач, и вы его не проверите. Кроме того, половина ветеринаров — это врачи-заочники. Россия — единственная страна в Европе, где есть заочное ветеринарное образование, — рассказал Алексей Ткачев.

По мнению главы соцсети «Доктор на работе» Станислава Сажина, дать ветврачам возможность выписать электронный рецепт имеет смысл, только если ветеринаров будут лицензировать. С ним согласен Алексей Ткачев — он предлагает создать реестр ветврачей с лицензиями и дать им право выписывать различные лекарственные препараты.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Кошкам и собакам выпишут электронные рецепты

Кошкам и собакам выпишут электронные рецептыМинздрав подготовил изменения в законодательство, которые избавят владельцев животных от лишних бумаг

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