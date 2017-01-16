Вдову «орландского стрелка» взяли под стражу в Сан-Франциско

Сотрудники ФБР арестовали супругу террориста из Орландо, который открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Florida Pulse летом 2016 года.



Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Нур Сальман была взята под стражу в своем доме в окрестностях Сан-Франциско. Ей предъявлено обвинение в создании препятствий правосудию.



По словам источника издания, следователь, проводивший допрос, пришел к выводу, что Салман не говорит правду относительно планов ее мужа.



Напомним, трагедия в Орландо произошла 12 июня. В гей-клубе Pulse житель Флориды афганского происхождения Омар Матин отрыл огонь по посетителям заведения. В результате инцидента погибли 49 человек, еще 53 были ранены. Полиции удалось ликвидировать злоумышленника.



Власти Соединенных Штатов признали совершенное преступление терактом.

