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Захарченко и Плотницкий с визитом прибыли в Крым

Главы ДНР и ЛНР 18–19 января примут участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской рады

Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым для участия 18–19 января в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской рады.  

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы, заместителя Русской общины Крыма Андрея Козенко, кроме лидеров самопровозглашенных республик в Крым также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

По его словам, делегации из Донбасса прибыли на полуостров по приглашению Русской общины Крыма.

«Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславской рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за всё происходящее в Донбассе», — подчеркнул он.

Козенко отметил, что в рамках визита планируются совместная пресс-конференция, торжественный митинг (в Симферополе, у памятника Богдану Хмельницкому), который посвящен годовщине Переяславской рады, и форум славянского единства «С Россией навеки».

Главы самопровозглашенных республик будут находиться в Крыму до 20 января. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Захарченко и Плотницкий с визитом прибыли в Крым

Главы ДНР и ЛНР 18–19 января примут участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской рады

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