Кижи приравняли к Риму

Британская газета The Telegraph включила 13-дневный культурно-познавательный тур по северо-западу России в число 50 лучших путешествий подобного рода в 2017 году.

В рамках поездки путешественникам предлагают посетить архитектурный ансамбль «Кижский погост» на острове в Онежском озере. Он расположен на территории музея-заповедника «Кижи» в Республике Карелия и входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В Архангельске туристам предлагают посмотреть на отреставрированные купеческие дома. Заключительный аккорд тура — поездка в музей деревянного зодчества Малые Карелы, который расположен в 25 км от города.

Тур по северо-западу России вошел в число лучших наряду с такими маршрутами туристического паломничества, как города Сарагоса и Мадрид в Испании или Равенна и Урбино в Италии. В топ-50 также попали туры по Японии, Бельгии, Нидерландам, Скандинавии, Сицилии, Риму, Мальте и Лос-Анджелесу.

— Уникальная природа и исторические достопримечательности северо-западных регионов России пользуются большой популярностью у зарубежных туристов, а музей-заповедник «Кижи» стал брендом мирового значения, — пояснил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. — Развитие въездного туризма дает мощный синергетический эффект для экономики региона и способствует повышению качества жизни местного населения. В 2020 году мы будем отмечать 100-летие образования Республики Карелия.

По словам Олега Сафонова, праздничные мероприятия придадут дополнительный импульс реализации туристического потенциала региона.

Популярность Карелии как места отдыха и путешествий растет как среди российских, так и среди иностранных туристов — это подтверждает статистика. С 1 декабря 2016 года по 8 января 2017 года регион посетили 53 тыс. человек — на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего высокого зимнего сезона. Доля иностранных туристов составила 11%. За весь 2016 год количество туристов, посетивших Карелию, составило 480 тыс. человек, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

— Признание Карелии и, в частности, Кижского погоста самым популярным местом для посещения туристами со всего мира — это еще одно подтверждение уникальности нашей республики, — отметил глава Республики Карелия Александр Худилайнен. — Не только как края с богатейшим культурным, природным и историческим потенциалом, но и как духовного центра Русского Севера, на протяжении веков притягивающего к себе паломников и путешественников. Сегодня на территории Карелии насчитывается свыше четырех с половиной тысяч культурно-исторических и природных памятников и объектов.

Справка «Известий»

Республика Карелия — участник федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». В рамках программы на территории региона ведутся работы по созданию двух кластеров: туристско-рекреационного «Южная Карелия» (на его территории до 2018 года предполагается разместить 218 инфраструктурных объектов, 53 объекта туристского показа и 36 объектов обеспечивающей инфраструктуры) и автотуристического «Беломорские Петроглифы».