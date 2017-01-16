СК проводит проверку по факту возгорания школьного автобуса в Вологде

СУ СК РФ по Вологодской области проводит доследственную проверку по факту инцидента с возгоранием автобуса, перевозившего учащихся из Череповца в Вологду.



Отмечается, что следователи проверят условия и порядок оказания услуг череповецкой организацией-перевозчиком, а также их соответствие требованиям безопасности.



Возгорание автобуса марки Higer произошло в 15.35 по Москве на 33-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога 16 января.



В момент инцидента в автобусе находились 24 человека, в том числе 21 ребенок. Водитель вовремя заметил неисправность и остановил транспортное средство на обочине. Дети оперативно были выведены из салона, никто не пострадал.



Автобус сгорел полностью. По данным ГУ МЧС по Вологодской области, к ликвидации пожара привлекались 15 человек и семь единиц техники.



В свою очередь, в пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что техническое состояние школьного автобуса не вызывало нареканий: машина находилась в эксплуатации не более 10 лет.

