Иранские ПВО обстреляли беспилотник над Тегераном

Устанавливается хозяин летательного аппарата, потревожившего покой столицы страны
Фото: Getty Images/Jason Edwards
Иранские ПВО обстреляли беспилотный летательный аппарат над Тегераном.
Об этом заявил местным СМИ заместитель командующего базой противоздушной обороны Али Реза Эльхами.
«Выполняя свои обязанности, средства ПВО открыли в его сторону огонь, после чего беспилотник покинул бесполетную зону», – цитирует ТАСС иранского военного.
По словам Эльхами, огонь был открыт, поскольку никаких запросов на разрешение полета в этой зоне не поступало.
Он добавил, что аппарат типа квадракоптера был гражданский беспилотник, который мог вести съемку. Сейчас ведутся поиски хозяев аппарата.