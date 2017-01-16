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Иранские ПВО обстреляли беспилотник над Тегераном

Устанавливается хозяин летательного аппарата, потревожившего покой столицы страны

Фото: Getty Images/Jason Edwards

Иранские ПВО обстреляли беспилотный летательный аппарат над Тегераном.

Об этом заявил местным СМИ заместитель командующего базой противоздушной обороны Али Реза Эльхами.

«Выполняя свои обязанности, средства ПВО открыли в его сторону огонь, после чего беспилотник покинул бесполетную зону», – цитирует ТАСС иранского военного.

По словам Эльхами, огонь был открыт, поскольку никаких запросов на разрешение полета в этой зоне не поступало.

Он добавил, что аппарат типа квадракоптера был гражданский беспилотник, который мог вести съемку. Сейчас ведутся поиски хозяев аппарата.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Иранские ПВО обстреляли беспилотник над Тегераном

Иранские ПВО обстреляли беспилотник над ТегераномУстанавливается хозяин летательного аппарата, потревожившего покой столицы страны

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