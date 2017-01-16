Иранские ПВО обстреляли беспилотник над Тегераном

Иранские ПВО обстреляли беспилотный летательный аппарат над Тегераном.

Об этом заявил местным СМИ заместитель командующего базой противоздушной обороны Али Реза Эльхами.

«Выполняя свои обязанности, средства ПВО открыли в его сторону огонь, после чего беспилотник покинул бесполетную зону», – цитирует ТАСС иранского военного.

По словам Эльхами, огонь был открыт, поскольку никаких запросов на разрешение полета в этой зоне не поступало.

Он добавил, что аппарат типа квадракоптера был гражданский беспилотник, который мог вести съемку. Сейчас ведутся поиски хозяев аппарата.