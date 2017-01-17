Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире рассказал о высоком потенциале белорусских разработок и высоких технологий, указав при этом, что к ним относится и популярный мессенджер Viber.

Лукашенко отметил, что Белоруссия сегодня обладает высоким потенциалом не только в сфере машиностроения, производстве сельхозтехники и различных видах легкой промышленности, но и в сфере высоких технологий, науке и разработке программного обеспечения, сообщает БелТА.

«Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», — сказал Лукашенко.

По его словам, ряд белорусских предложений заинтересовали власти Египта, которые выразили желание провести встречу ученых двух стран в Белоруссии, чтобы подвести под сотрудничество «глубокую науку и технологии».

Отметим, что владельцем Viber является международная компания Viber Media, главный офис которой находится в Люксембурге. Пункты разработки Viber расположены в Белоруссии — в Минске и Бресте. Кроме этого, центры разработки были созданы в Израиле.

С февраля 2014 года владельцем Viber Media является японский миллиардер Хироси Микитани, выкупивший 100% акций компании.