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Россияне находились в мексиканском клубе, где расстреляли пятерых

Всего в инциденте пострадали 15 человек

Россияне находились в мексиканском клубе, где расстреляли пять человек.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев и консульство РФ.

Перестрелка в ночном клубе курортного города Плайя-дель-Кармен произошла во время музыкального фестиваля.

«Если посмотреть на механику событий, то это был спор за контроль над местом между разными преступными группами, может быть, это была попытка вымогательства денег», – цитирует «РИА Новости» прокурора штата Кинтана-Роо Мигеля Анхель Печ.

Среди погибших, кроме мексиканцев были граждане Италии, Канады и Колумбии. Еще 15 человек получили ранения.

По счастливой случайности, россияне, находившиеся в баре, не пострадали.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Россияне находились в мексиканском клубе, где расстреляли пятерых

Всего в инциденте пострадали 15 человек

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