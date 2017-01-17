Жена Омара Матина, расстрелявшего 49 человек в гей-клубе находится под подозрением в препятствовании расследованию
ФБР арестовало вдову стрелка из Орландо, расстрелявшего в июне 2016 года 49 человек в гей-клубе.
Об этом заявил СМИ официальный представитель ФБР Прентис Дэннер.
Нур Сальман предстанет перед судом в связи с преступлением супруга, сообщает ТАСС.
Официально об обвинении не говорится, но СМИ предполагают, что, женщину обвинят в препятствовании расследованию, поскольку она рассказала не все, что знала об инциденте.
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