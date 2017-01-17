Караван из четырех судов застрял на Чукотке из-за сложной ледовой обстановки.

Об этом заявили в управлении МЧС по региону.

«В 50 км от городского округа Певек, в акватории моря, находится караван из четырех судов - два ледокола и два сухогруза. Сложная ледовая обстановка не позволяет им в короткие сроки выполнить лоцманскую проводку и совершить выход», – цитирует ТАСС начальника МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслана Назарова.

Он добавил, что в том районе Восточно-Сибирского моря толщина льда выше 1 метра и наблюдается сильное сжатие.

В результате сухогрузы и ледоколы оказались заперты в районе города Певек.

Ранее эти суда доставили строительные материалы для возведения пирса для плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».