Чиновника в Китае уволили из-за сравнения Мао Цзэдуна с дьяволом

Заместитель руководителя госуправения Китая по делам печати. Издательств и кинематографии в городе Шицзячжуан Цзо Чуньхэ был уволен со своей должности после того, как назвал в соцсетях бывшего лидера страны Мао Цзэдуна дьяволом, сообщили местные СМИ.

Газета Global Times пишет, что чиновник оставил скандальную запись в социальной сети Sina Weibo. В своем посте Чуньхэ также назвал ежегодные мероприятия в честь Мао Цзэдуна «крупнейшим в мире поклонением культу», передает РИА «Новости».

Как итог, чиновника уволили с формулировкой «нарушение партийной дисциплины», выносом административного предупреждения и обвинением в «публикации неверных высказываний в Weibo».