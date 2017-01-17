Тело четвертого пилота найдено на месте крушения Boeing под Бишкеком

Тело четвертого пилота обнаружено на месте крушения турецкого грузового Boeing-747 под Бишкеком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбека Боронова.

По его словам, на данный момент, «включая найденные и опознанные ранее фрагменты тел, число погибших составляет 37 человек».

В пресс-службе МЧС Киргизии в свою очередь сообщили, что, «тело четвертого члена экипажа самолета отправлено в республиканский центр судебно-медицинских экспертиз».

Напомним, грузовой Boeing принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился накануне при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок.