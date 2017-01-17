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Опознаны тела 37 жертв крушения самолета под Бишкеком

Среди погибших — 17 детей

В республиканском центре судебных экспертиз Киргизии опознаны тела 37 погибших при крушении турецкого грузового Boeing, сообщил журналистам первый вице-премьер правительства республики Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, среди погибших — 17 детей.

Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в полутора км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас». Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Опознаны тела 37 жертв крушения самолета под Бишкеком

Среди погибших — 17 детей

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