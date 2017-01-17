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«Уралвагонзавод» получил государственные гарантии на 25,7 млрд рублей

Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около восьми месяцев

Корпорация «Уралвагонзавод» получила государственные гарантии на 25,7 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается, процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около восьми месяцев. Договоры о предоставлении госгарантий были подписаны 30 декабря 2016 года.

«Государственные гарантии предоставлены в том числе в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО «Газпромбанк» на цели погашения ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш» основного долга по кредитным договорам с АО «Альфа-банк» в рамках заключенных мировых соглашений», — говорится в сообщении.

Кредиты «Уралвагонзавода», которые были привлечены ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение государственными гарантиями в Газпромбанке, ВТБ, банке «Югра» и других, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами УВЗ, уточнили в пресс-службе.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Уралвагонзавод» получил государственные гарантии на 25,7 млрд рублей

Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около восьми месяцев

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