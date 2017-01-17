Пульс и давление машинистов метро в Москве будут считывать датчики

Состояние здоровья машинистов московского метро будут контролировать онлайн с помощью специального датчика, прикрепленного к уху. Устройство будет считывать давление и пульс, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Данные с этих датчиков будут поступать дежурным врачам метро.

Если прибор зафиксирует отклонение от нормальных показателей, специалист получит сигнал и при необходимости снимет машиниста с маршрута, даст ему отгул или направит на медицинское обследование.

В первую очередь датчики предназначены для машинистов, которые потенциально попадают в группу риска, например имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «с помощью специальных датчиков мы сможем тщательнее контролировать состояние здоровья машинистов и, следовательно, безопасность пассажиров».

Сейчас машинисты ежедневно проходят медосмотр перед выходом в рейс.