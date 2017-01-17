Власти Ванино мешают жителям протестовать против угольной пыли

Жители поселка Ванино Хабаровского края намерены провести митинг против загрязнений воздуха угольной пылью, в чем они винят одно из местных предприятий.

Однако власти, как заявляют организаторы акции, намерены препятствовать этому.



В частности, для схода им предоставили площадь, на которой стоит новогодняя елка, снежная горка и ледяные фигуры, сообщает ИА AmurMedia.

Заявленная численность участников акции — 1 тыс. человек. Митинг должен состояться 29 января.

Напомним, бороться против местного предприятия, которое ухудшает экологическую обстановку в Ванино, начал один из его работников, докер Александр Егоров. Он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину.



Однако руководство завода объявило ему выговор и лишило денежной премии, сообщает агентство.