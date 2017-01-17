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Топилин пообещал россиянам увеличение зарплат

Министр труда и социальной защиты РФ прогнозирует рост не только номинальных, но и реальных жалований

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реальные зарплаты в России будут расти.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — заявил министр в интервью «Российской газете».

Топилин пояснил, что росту зарплат способствуют указы президента об увеличении жалованья бюджетникам. Для того чтобы эти поручения были выполнены, у Минтруда РФ имеются «все необходимые ресурсы», подчеркнул глава ведомства, добавив, что необходимая работа с региональными властями уже ведется.

При этом Топилин заметил, что уровень безработицы в РФ повышаться не будет.

«Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», — заявил глава Минтруда. Сейчас, по оценкам министра, в РФ около 4 млн безработных, показатель этот меньше, чем в 2015 году.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Топилин пообещал россиянам увеличение зарплат

Министр труда и социальной защиты РФ прогнозирует рост не только номинальных, но и реальных жалований

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