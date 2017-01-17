Число жертв крушения Boeing под Бишкеком достигло 38 человек

В результате падения грузового самолета турецкой авиакомпании под Бишкеком, по последним данным, погибли 38 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

Во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно, члена экипажа самолета.

Ранее в списках погибших числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета. Среди погибших 15 детей.

В списках пострадавших 16 человек, 13 из них госпитализированы.

Напомним, Boeing 747 турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта Манас. Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка.