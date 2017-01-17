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Сейф с 5 млн рублей вынесли из квартиры в Москве

Неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключи к входной двери

Неизвестные злоумышленники вынесли из квартиры москвича сейф с крупной суммой денег и ювелирными изделиями на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Об инциденте в полицию сообщила знакомая пострадавшего 16 января.

Следствием установлено, что кража произошла в период с 14 по 16 января. Неизвестные проникли в квартиру дома на Куркинском шоссе, подобрав ключи к входной двери. Злоумышленники похитили сейф, в котором находились деньги хозяина квартиры, а также семь наручных часов, украшения и документы, сообщает телеканал «360».

Общая сумма материального ущерба составила 5,091 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Сейф с 5 млн рублей вынесли из квартиры в Москве

Неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключи к входной двери

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