Сейф с 5 млн рублей вынесли из квартиры в Москве

Неизвестные злоумышленники вынесли из квартиры москвича сейф с крупной суммой денег и ювелирными изделиями на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Об инциденте в полицию сообщила знакомая пострадавшего 16 января.

Следствием установлено, что кража произошла в период с 14 по 16 января. Неизвестные проникли в квартиру дома на Куркинском шоссе, подобрав ключи к входной двери. Злоумышленники похитили сейф, в котором находились деньги хозяина квартиры, а также семь наручных часов, украшения и документы, сообщает телеканал «360».

Общая сумма материального ущерба составила 5,091 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».