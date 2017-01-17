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Поиски пропавшего два года назад малайзиского Boeing MH370 прекращены

Об этом заявили страны, входящие в Координационный центр поисков

Прекращены поиски малайзиского Boeing MH370, пропавшего с радаров 8 марта 2014 года. Об этом сообщается на сайте Координационного центра поисков, в который входят Австралия, Малайзия и Китай.

В совместном заявлении министров транспорта этих стран, распространенном во вторник, говорится, что обнаружить самолёт, несмотря на все предпринятые усилия, консультации высококвалифицированных лучших в своей области специалистов, использование новейших технологий, методы моделирования, к сожалению, не удалось.

«Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены», -  цитирует ТАСС заявление Координационного центра поисков.

Ранее сообщалось, что Обломки пассажирского лайнера обнаружили на Мадагаскаре, у берегов острова Реюньон и на побережье восточной Африки, сообщает РЕН ТВ

По мнению экспертов, Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропавший в марте 2014 года, вошел в крутое пике и падал в океан с большой скоростью. Это может говорить о неуправляемом крушении. 

На борту самолёта находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Все они признаны погибшими в результате несчастного случая.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Поиски пропавшего два года назад малайзиского Boeing MH370 прекращены

Об этом заявили страны, входящие в Координационный центр поисков

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