Орловские следователи обзавелись современной ДНК-лабораторией

Орловские следователи обзавелись собственной современной ДНК-лабораторией. Ранее подобная лаборатория функционировала при СУ СК РФ по Орловской области, однако спустя время оборудование устарело, и следственные экспертизы приходилось проводить в соседней Курской области.

Теперь следователи будут работать иначе: новое оборудование будет функционировать при экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Орловской области.

По словам замруководителя СУ СК РФ по Орловской области Дмитрия Зинина, ДНК-лабораторию удалось протестировать еще в декабре прошлого года. Новое оборудование соответствует всем современным требованиям и федеральным стандартам.

«Результаты проведенных здесь экспертиз будут вноситься в федеральную базу данных генетических экспертиз. В настоящее время уже один эксперт получил допуск к проведению подобных исследований, еще два эксперта должны допуски получить. Так что, думаю, с апреля заработает в полном объеме», — цитирует Зинина InfoOrel.ru.

Он добавил, что проведение генетических экспертиз по уголовным делам в своем регионе позволит сократить очереди, сроки рассмотрения дел и дополнительные расходы на командировки специалистов.