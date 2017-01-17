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Поисковые работы на месте крушения Boeing 747 возобновлены в Киргизии

Специалисты Международного авиационного комитета прибыли в Бишкек для установки причин трагедии

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии возобновлены спасательные работы. Сегодня в Бишкеке начнут работу специалисты Международного авиационного комитета (МАК). Они специально прибыли в столицу Киргизии для расследования авиакатастрофы Boeing 747.

Комиссия осмотрит место падения самолета, где находятся крупные части развалившегося воздушного судна — хвостовая часть и фюзеляж. Об этом заявили в правительственном штабе Киргизии по расследованию авиакатастрофы.

Специалисты МАКа помогут установить причины трагедии, унесшей жизни 37 человек. Большинство из них погибли в своих домах, не имея шанса спастись.

В качестве вероятных причин авиакатастрофы назывались сильный туман, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Представители турецкой компании, которой принадлежал разбившийся самолет, уже заявили, что «технические проблемы не могли привести к катастрофе», сообщает сайт НТВ.Ru.

Грузовой Boeing 747 разбился рано утром в понедельник, 16 января, во время захода на посадку. Самолет рухнул на поселок в 1,5 км от аэропорта. По информации киргизского минздрава, опознаны тела 32 погибших. Сегодня в Киргизии объявлен день траура.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Поисковые работы на месте крушения Boeing 747 возобновлены в Киргизии

Специалисты Международного авиационного комитета прибыли в Бишкек для установки причин трагедии

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