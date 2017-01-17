Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ребенок и женщина пострадали в ДТП в Ростове из-за пьяного священника

Семь автомобилей повреждены в аварии, проводится доследственная проверка

Женщина и 8-летний мальчик пострадали в аварии с участием семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону в ночь на вторник, которая произошла по вине священника, по предварительной информации находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«За рулем иномарки, устроившей массовое ДТП в Ростове-на-Дону, находился священник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения», - цитирует «Интерфакс» представителя правоохранительных органов.

ДТП произошло в Халтуринском переулке около 0.30 мск, пишет «Свободная пресса».

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что произошло столкновение автомобиля Mitsubishi АSX с двигавшимся в попутном направлении ВАЗом–21099, которые затем врезались в несколько припаркованных у обочины машин.  

Виновник ДТП не пострадал. Однако ребенок и женщина, которые были пассажирами в автомобиле священнослужителя, получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Ребенок и женщина пострадали в ДТП в Ростове из-за пьяного священника

Семь автомобилей повреждены в аварии, проводится доследственная проверка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке