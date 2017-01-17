Ребенок и женщина пострадали в ДТП в Ростове из-за пьяного священника

Семь автомобилей повреждены в аварии, проводится доследственная проверка
Женщина и 8-летний мальчик пострадали в аварии с участием семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону в ночь на вторник, которая произошла по вине священника, по предварительной информации находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«За рулем иномарки, устроившей массовое ДТП в Ростове-на-Дону, находился священник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения», - цитирует «Интерфакс» представителя правоохранительных органов.
ДТП произошло в Халтуринском переулке около 0.30 мск, пишет «Свободная пресса».
В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что произошло столкновение автомобиля Mitsubishi АSX с двигавшимся в попутном направлении ВАЗом–21099, которые затем врезались в несколько припаркованных у обочины машин.
Виновник ДТП не пострадал. Однако ребенок и женщина, которые были пассажирами в автомобиле священнослужителя, получили травмы и были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.