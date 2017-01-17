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Снег и ветер смели расписание

Несмотря на активное развитие инфраструктуры и технологий, погодный фактор пока все еще с большим перевесом побеждает в «вечном» противостоянии с воздушным транспортом

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Из-за сильного снега, обрушившегося на Москву в ночь на 13 января, были отменены или задержаны десятки авиарейсов» – подобными новостными сводками никого уже не удивить. Они раздражают, серьезно меняют планы «застрявших» пассажиров, омрачают будущий отдых отпускникам. Авиапассажиры вынуждены сталкиваться с этими неудобствами каждую зиму. Особенно остро ощущается эта проблема в «пиковый» период работы аэропортов, приходящийся на длинные новогодние каникулы.

Однако думать, что нынешняя зима обрушила все свои невзгоды и аномалии исключительно на аэропорты московского авиаузла или других крупных российских центров, было бы явным заблуждением. Бураны, гололед, туман – все это щедро досталось и зарубежным воздушным гаваням, будь то соседние страны или далекая Америка.

Если для России суровая зима не редкость, и наша гражданская авиация привыкла к регулярным столкновениям с сезонными трудностями, то, например, в теплолюбивом Стамбуле аномальные снегопады в наступившем году практически парализовали транспортное сообщение, в том числе воздушное. Снег в количестве, какого здесь не видели уже семь лет, – только часть проблемы. Температура воздуха ниже нуля в Турции фактически приравнена к катастрофе.

Всего за несколько январских дней крупнейшей турецкой авиакомпанией Turkish Airlines были отменены несколько сотен рейсов, в том числе все внутренние. Особенно сильно представители авиакомпании жаловались на плачевное состояние взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, которую наземные службы не успевали очищать от снега. Итог – почти десятикратное снижение числа взлетно-посадочных операций. Обнаружилась также нехватка техники для аэропортового обслуживания воздушных судов в зимних условиях.

Turkish Airlines была вынуждена разместить в отелях тысячи своих пассажиров, застрявших в Стамбуле или на пути в этот город. Однако это не спасло компанию от проклятий разгневанных путешественников в соцсетях. В ответ руководству перевозчика не оставалось ничего иного, как заверять своих клиентов в том, что «делается все для того, чтобы избавить наших пассажиров от страданий в сложившихся трудных обстоятельствах».

Сравнимые погодные условия осложнили работу гражданской авиации и за океаном. Восток США в первую неделю января накрыл снежный шторм «Хелена», который привел к отмене сотен рейсов. Непогода стала серьезнейшим испытанием для аэропортов на огромной территории целого ряда штатов от Алабамы до Нью-Йорка. Американская авиакомпания Delta и другие выпустили соответствующие уведомления для своих пассажиров.

В дополнение к снегу обстановку в аэропортах, обслуживающих Нью-Йорк и прилегающие территории, осложнили мороз и порывистый ветер. Аэропортовые службы работали достаточно четко, однако без вспышек недовольства по поводу отмены и переносов рейсов, а также задержек с выдачей багажа не обошлось.

«Погодные условия на сегодня продолжают оставаться единственной объективной причиной задержек и отмены рейсов, по большому счету не зависящей ни от авиаперевозчиков, ни от авиакомпаний, – сообщил «Известиям» генеральный директор компании «Аэропорт инвестментс» Сергей Детенышев. – С другой стороны, прогресс не стоит на месте. Методики работы и технологии развиваются, что постепенно нивелирует влияние погоды на работу аэропортов. Например, если раньше самолеты не могли садиться в условиях тумана, то сейчас это уже не является серьезной проблемой в крупных аэропортах.

Впрочем, те же американские авиакомпании уже научились подстраховываться от претензий, которые могут возникнуть к ним в подобных случаях, и накопили в этом деле немалый опыт. В гражданской авиации США введено такое понятие, как отказ от выполнения от обязательств по перевозки в связи с зимними погодными условиями (weatherwaiver). При этом для его обоснования требуется подробный прогноз погоды с разъяснением сложности и опасности данного погодного явления. Одновременно перевозчики подтверждают возможность самостоятельно перебронировать рейс/пункт назначения.

Такое заблаговременное предупреждение помогает избежать ненужного скопления пассажиров в аэропортах и дает пассажирам возможность заново составить маршрут онлайн или с помощью call-центра. Для этого авиакомпании создают соответствующие условия, в том числе на основе цифровых технологий. Например, American Airlines и Delta добавили в свои мобильные приложения опцию изменения маршрута в условиях weatherwaiver. Отрабатывается также схема осуществление таких операций через Twitter.

Возможно, что в будущем аналогичная методика, подтвердившая свою эффективность, появится и в России. Но следует это делать с осторожностью и с учетом отличий в менталитете граждан и имеющихся различий в экономических, правовых, географических условиях разных стран.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Снег и ветер смели расписание

Снег и ветер смели расписаниеНесмотря на активное развитие инфраструктуры и технологий, погодный фактор пока все еще с большим перевесом побеждает в «вечном» противостоянии с воздушным транспортом

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