В Сочи установили петуха, охраняющего футбольный мяч

В Сочи установили фигуру петуха, охраняющего футбольный мяч. Авторы двухметровой композиции уверены, что символ этого года – петух – принесет удачу российским футболистам.



Мяч же является символом Кубка Конфедераций, который должен пройти в России в этом году. Он выполнен в форме граната, который обычно означает процветание и благополучие. В данном случае это символизирует расцвет российского футбола, пояснили ИА KrasnodarMedia в пресс-службе сочинской администрации.

Создатели скульптуры – Виктория и Владимир Кириленко. Они являются обладателями награды ЮНЕСКО за необычные культурные объекты.

Агентство напоминает, что в Сочи в прошлом году те же авторы создали композицию золотой обезьяны с футбольным мячом.



А вскоре появится еще один необычный арт-объект. Какой – пока держится в секрете.



Известно лишь, что его установят 28 января на курорте "Роза Хутор". В этот день там пройдет масштабное представление, посвященное празднованию 500 дней до Чемпионата мира по футболу 2018 года.