Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Алтайском крае

Четверо пострадали при взрыве на заводе по производству взрывчатки в Бийске в Алтайском крае. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Сегодня днем на Бийском олеумном заводе в цеху по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки. По предварительным данным, пострадали четыре человека, разрушений нет, пожар не последовал», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что технологический процесс предприятия не был нарушен.

