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Трое сотрудников ММК погибли от отравления

По предварительным данным, рабочие надышались угарным газом

Следствие начало проверку по факту обнаружения трех тел рабочих на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в Челябинской области.

«В дневное время 17 января на территории одного из цехов доменного производства ОАО «ММК» обнаружены тела трех рабочих. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении Следственного управления СКР по региону.

Согласно предварительным данным, сотрудники могли надышаться угарным газом, что и привело к их смерти.

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Трое сотрудников ММК погибли от отравления

По предварительным данным, рабочие надышались угарным газом

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