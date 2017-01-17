Полиция Удмуртии просит жителей не проходить мимо пьяных

Полиция Удмуртии обратилась с просьбой к жителям республики не проходить мимо лежащих на улицах городов нетрезвых граждан, особенно зимой.



Если человек не может передвигаться самостоятельно, о нем надо обязательно сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на МВД по Удмуртии, за минувшие новогодние каникулы с улиц городов было вывезено более 1,1 тыс. человек в сильном алкогольном опьянении. Около 200 из них нуждались в госпитализации.

Агентство напоминает, что не так давно в лесу под Воткинском нашли несовершеннолетнюю девушку. Она замерзла, распивая спиртные напитки.