Администратора школьного Twitter в США уволили за троллинг учеников

В Соединенных Штатах сотрудницу SMM-службы окружного департамента образования уволили из школы за подшучивания над учащимися на странице школы в Twitter.

Инцидент произошел в январе в штате Мэриленд с 33-летней Кэти Нэш. Один из учеников местной школы 5 января попросил закрыть учебное заведение на завтра, написав последнее слово с ошибкой. В ответ на эту запись Нэш с аккаунта школы написала: «Но как вы тогда узнаете, как пишется слово «завтра»?» Как сообщает сайт «Комсомольской правды», этот твит оценили более тысячи пользователей, и Нэш продолжила свою деятельность.

Вскоре о троллинге в адрес детей узнала администрация школы и обратилась к девушке с просьбой прекратить подшучивать над школьниками, однако Нэш просьбу проигнорировала. В результате школой было принято решение аннулировать контракт с девушкой.

Нэш не стала отрицать, что не обращала внимания на предупреждения администрации, но нашла, что сказать в свое оправдание. «Любой специалист SMM ищет способы повышения вовлеченности аудитории», — передает The New York Post ее слова.