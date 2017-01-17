Похолодание придет в Россию на Крещение

На Крещение в России ожидается похолодание. Самая холодная ночь ожидается в Якутии и Красноярском крае — там температура опустится до минус 40 градусов. Самая теплая ночь пройдет на Черноморском побережье и на северо-западе Европейской России.

Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Положительная температура в Крещение прогнозирует на побережье Черного моря и, пожалуй, как это не покажется странным, в Карелии и Мурманской области очень теплый воздух с Атлантики достигнет СЗФО и там температуры будет выше нормы, от 0 до +3 в ночь на Крещение», — сказал эксперт, передает «Интерфакс».

В Москве на Крещение будет около минус 10 градусов, возможен небольшой снег.