«Аэрофлот» откроет новые направления по России в 2017 году

С 1 июня лайнеры компании начнут полеты из Москвы в Белгород, Салехард и Ханты-Мансийск
Авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая функции национального перевозчика, откроет ряд новых воздушных маршрутов по России в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С 1 июня «Аэрофлот» начинает регулярные полеты из Москвы в Белгород, Ханты-Мансийск и Салехард. На эти рейсы уже открыта продажа билетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Ханты-Мансийск и Салехард воздушные суда будут летать ежедневно, в Белгород — дважды в день.
Кроме того, с начала января «Аэрофлот» открыл прямые ежедневные рейсы по маршруту Сочи – Симферополь - Сочи. Как отмечают в пресс-службе компании, новые южные маршруты были открыты, в том числе, в связи с развитием внутрироссийского туризма.
Подробности расписания, а также возможность забронировать авиабилеты можно уточнить по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота» и на сайте авиакомпании.