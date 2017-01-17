Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Собянин: более 80 улиц и 30 парков реконструируют в Москве в 2017 году

Запланирован и ремонт 3 тыс. столичных дворов

Более 80 улиц и 30 действующих парков будут реконструированы в Москве в 2017 году. Также будут обустроены свыше 50 новых парковых территорий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во вторник в ходе заседания президиума московского правительства.

По словам Собянина, большая работа была проделана в 2016 году. На текущий год планов не меньше.

«В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим ремонтом более 3 тыс. московских дворов. Эта программа будет продолжаться постоянно, а те дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту, поддерживаться на должном уровне», — цитирует агентство «Москва» Собянина.

По словам заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, общая протяженность улиц Москвы, которые коснется реконструкция, составляет 52,7 км. В этом году планируется завершить начатые в 2016 году работы на Бульварном, Кремлевском и Садовом кольцах.

Будет завершена реконструкция улиц, прилегающих к парку «Зарядье», и улицы Тверская, на которой в 2016 году было высажено более 3 тыс. липовых деревьев. 

Власти столицы планируют благоустроить 13 набережных Москвы-реки, что создаст 16 км пешеходного пространства.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Собянин: более 80 улиц и 30 парков реконструируют в Москве в 2017 году

Запланирован и ремонт 3 тыс. столичных дворов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке