Собянин: более 80 улиц и 30 парков реконструируют в Москве в 2017 году

Более 80 улиц и 30 действующих парков будут реконструированы в Москве в 2017 году. Также будут обустроены свыше 50 новых парковых территорий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во вторник в ходе заседания президиума московского правительства.

По словам Собянина, большая работа была проделана в 2016 году. На текущий год планов не меньше.



«В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим ремонтом более 3 тыс. московских дворов. Эта программа будет продолжаться постоянно, а те дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту, поддерживаться на должном уровне», — цитирует агентство «Москва» Собянина.

По словам заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, общая протяженность улиц Москвы, которые коснется реконструкция, составляет 52,7 км. В этом году планируется завершить начатые в 2016 году работы на Бульварном, Кремлевском и Садовом кольцах.



Будет завершена реконструкция улиц, прилегающих к парку «Зарядье», и улицы Тверская, на которой в 2016 году было высажено более 3 тыс. липовых деревьев.



Власти столицы планируют благоустроить 13 набережных Москвы-реки, что создаст 16 км пешеходного пространства.

