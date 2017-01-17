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Рязанского пенсионера обокрали под предлогом денежной реформы

Полиция задержала мошенников, перекрыв все дороги

В Рязанской области задержан автомобиль с подозреваемыми в хищении сбережений у 79-летнего пенсионера. Преступление произошло в селе Мордово. В дом к пожилому мужчине проникли мужчина и женщина, назвавшиеся соцработниками. Они заявили, что в России будет проведена денежная реформа и, чтобы пенсионер не потерял свои сбережения, они должны переписать номера хранящихся у него купюр. Мужчина передал пришедшим 75 тыс. рублей и вскоре получил пачку обратно. Позже выяснилось, что купюры заменены на нарезанную бумагу, передает РИА «7 новостей».

Узнав приметы мошенников, сотрудники полиции ввели план «Перехват» – все дороги на выезд из района были перекрыты. Вскоре был остановлен автомобиль с подозреваемыми – двумя мужчинами 56 и 38 лет и 39-летней женщиной. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Рязанского пенсионера обокрали под предлогом денежной реформы

Полиция задержала мошенников, перекрыв все дороги

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