Рязанского пенсионера обокрали под предлогом денежной реформы

В Рязанской области задержан автомобиль с подозреваемыми в хищении сбережений у 79-летнего пенсионера. Преступление произошло в селе Мордово. В дом к пожилому мужчине проникли мужчина и женщина, назвавшиеся соцработниками. Они заявили, что в России будет проведена денежная реформа и, чтобы пенсионер не потерял свои сбережения, они должны переписать номера хранящихся у него купюр. Мужчина передал пришедшим 75 тыс. рублей и вскоре получил пачку обратно. Позже выяснилось, что купюры заменены на нарезанную бумагу, передает РИА «7 новостей».



Узнав приметы мошенников, сотрудники полиции ввели план «Перехват» – все дороги на выезд из района были перекрыты. Вскоре был остановлен автомобиль с подозреваемыми – двумя мужчинами 56 и 38 лет и 39-летней женщиной. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.