Стрелявшего по полицейским мужчину ликвидировали в Хасавюрте

Силовики уничтожили мужчину, открывшего огонь по сотрудникам полиции, в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщил представитель регионального МВД.

«В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный мужчина произвел выстрелы в сторону сотрудников, ответным огнем он был ликвидирован», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что инцидент произошел около 10.50 мск на Махачкалинском шоссе при въезде в Хасавюрт. Сотрудники полиции не пострадали.

В настоящий момент личность злоумышленника устанавливается.