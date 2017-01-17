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Стрелявшего по полицейским мужчину ликвидировали в Хасавюрте

Личность злоумышленника устанавливается

Силовики уничтожили мужчину, открывшего огонь по сотрудникам полиции, в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщил представитель регионального МВД.

«В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный мужчина произвел выстрелы в сторону сотрудников, ответным огнем он был ликвидирован», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что инцидент произошел около 10.50 мск на Махачкалинском шоссе при въезде в Хасавюрт. Сотрудники полиции не пострадали. 

В настоящий момент личность злоумышленника устанавливается. 

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Стрелявшего по полицейским мужчину ликвидировали в Хасавюрте

Личность злоумышленника устанавливается

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