Дадин хочет обратно в карельскую колонию

Активист Ильдар Дадин хочет перевестись из колонии на Алтае обратно в карельскую. Об этом сообщил адвокат осужденного за нарушение порядка проведения митингов Алексей Липцер.

«У него есть такое желание, мы пытались ему объяснить, что это маловероятно, что в практике такого не бывает. Но Дадин считает, что в карельской колонии ему удастся лучше защищать и свои права — по заявлению об исках — и других заключенных», — сообщил адвокат, передает «РИА Новости».

Липцер добавил, что пока Дадин заявил о своем желании только на словах и никаких заявлений на этот счет не писал.

Напомним, Дадина перевели в колонию в Алтайском крае из исправительного учреждения в Карелии, после того как он пожаловался на пытки и унижения со стороны сотрудников колонии.