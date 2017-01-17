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Дадин хочет обратно в карельскую колонию

Активист полагает, что там сможет лучше защищать свои права и права других заключенных

Активист Ильдар Дадин хочет перевестись из колонии на Алтае обратно в карельскую. Об этом сообщил адвокат осужденного за нарушение порядка проведения митингов Алексей Липцер.

«У него есть такое желание, мы пытались ему объяснить, что это маловероятно, что в практике такого не бывает. Но Дадин считает, что в карельской колонии ему удастся лучше защищать и свои права — по заявлению об исках — и других заключенных», — сообщил адвокат, передает «РИА Новости».

Липцер добавил, что пока Дадин заявил о своем желании только на словах и никаких заявлений на этот счет не писал.

Напомним, Дадина перевели в колонию в Алтайском крае из исправительного учреждения в Карелии, после того как он пожаловался на пытки и унижения со стороны сотрудников колонии.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Дадин хочет обратно в карельскую колонию

Активист полагает, что там сможет лучше защищать свои права и права других заключенных

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