Сбербанк просит отложить «Мир» на три года

Бюджетные организации могут перевести своих сотрудников на зарплатные карты Национальной системы платежных карт (НСПК) не со следующего года, а в течение трех лет. Это позволит Сбербанку снизить издержки, которые неминуемо возникли бы при единовременном переходе всех 30 млн бюджетников. Неудивительно, что с предложением о переходном периоде обратился к Центробанку именно Сбербанк.

Бюджетники могут получить дополнительные три года для того, чтобы привыкнуть к получению зарплат на карты «Мир», которые выпускает НСПК. Эти карты придут на смену привычным гражданам международным Visa и MasterCard. Предполагалось, что переход на новые карты произойдет уже с 1 января следующего года, однако крупнейший банк страны — Сбербанк — предложил растянуть этот срок на три года.

— Сбербанк просит продлить срок хотя бы на три года. В банке посчитали, что логичнее было бы распределить расходы на выпуск карт на этот срок, — рассказал источник «Известий» на финансовом рынке.



По его словам, Сбербанк объясняет свое предложение расчетами, согласно которым единовременный выпуск 30 млн карт будет для банка очень затратным.

Причем такая масштабная эмиссия приведет к регулярному возникновению издержек для банка, ведь раз в три года карты перевыпускаются.

— Это удар по прибыльности каждый третий год, ведь средний срок жизни карты — три года. Это повлечет падение стоимости акций при переводе бюджетников, — рассказал источник «Известий».



В Сбербанке от комментариев воздержались.

Закон «О национальной платежной системе» предполагает, что со временем граждане, работающие в бюджетных организациях, пенсионеры и получатели социальных выплат будут получать все деньги только на карту «Мир». Банк при этом может быть любым. Закон не устанавливает конкретных сроков для перевода таких граждан на российские карты, напомнил «Известиям» представитель Банка России. При этом он подтвердил наличие инициативы о поэтапном переводе бюджетников на карты «Мир».

— Для уточнения сроков и были предложены указанные изменения. При этом данные сроки — обеспечить прием карт «Мир» в своей сети до 1 апреля 2017 года и предоставление этих карт клиентам-бюджетникам до 1 января 2018 года — учитывают заявленные банками планы, — заявил представитель мегарегулятора.

Член правления, директор операционного департамента ВТБ 24 (также один из крупнейших банков, работающих с бюджетниками) Валерий Чулков отказался прокомментировать инициативу Сбербанка, заявив, что ВТБ 24 активно взаимодействует с ЦБ по вопросу перевода сотрудников бюджетной сферы на карты «Мир».

— Мы строго придерживаемся намеченного графика. В прошлом году банк уже эмитировал порядка 400 тыс. карт, в этом году планируем увеличить портфель до 1,4 млн, — сказал банкир «Известиям».

При единовременном переводе бюджетников на «Мир» ряд банков действительно может понести существенные расходы, соглашается исполнительный директор Национальной платежной ассоциации (НПА) Мария Михайлова.

— Как вариант компромисса высказанная идея вполне разумна. Правильнее вводить требования о переводе бюджетников на «Мир» уже после того, как начнется массовая эмиссия карт. Год с нынешнего момента — это очень маленький срок, а постепенный, плавный переход — это хорошая мера, которую можно рассматривать, — считает она.

В НСПК «Известиям» сообщили, что уже сейчас готовы к переводу банками своих клиентов, получающих деньги из бюджета, на отечественный «пластик».