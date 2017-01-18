Правительство одобрило ужесточение наказания за нелегальный алкоголь

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект об ужесточении наказания за нелегальный оборот спиртного в Уголовный кодекс РФ. Ужесточение заключается в высоких штрафах — тюремные сроки для бутлегеров остались прежними, до шести лет. В письме из правительства, копия которого есть в распоряжении «Известий», говорится, что штраф в 3 млн рублей «представляется чрезмерным», однако сам документ «заслуживает внимания» и правительство его «поддерживает с учетом высказанных замечаний».

Законопроект о введении отдельного наказания за незаконные производство, оборот и продажу алкогольной продукции разработали сенаторы Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Виталий Шуба в конце прошлого года. Парламентарии предложили дополнить Уголовный кодекс новыми пунктами статьи 171 («Незаконное предпринимательство») — 171.3 и 171.4. Новые абзацы статьи УК дают возможность штрафовать за оборот алкоголя без лицензии в на сумму от 2 млн до 3 млн рублей, либо в размере до двухлетнего дохода. Также изменения в УК позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.



За то же преступление, совершенное группой лиц или в особо крупном размере, законопроект предполагает штраф от 3 млн до 4 млн рублей (либо в размере от годового до трехлетнего дохода), либо пять лет принудительных работ или лишения свободы. Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, предусматривающую наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.



«Необходимо отметить, что штраф в размере от 2 млн до 3 млн рублей в санкции части первой статьи 171.3 УК (в редакции законопроекта) при нижнем пороговом значении крупного размера реализуемых без лицензии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 300 тыс. рублей, представляется чрезмерным», — говорится в отзыве правительства.

Там же уточняется, что «аналогичное замечание относится также к… части второй рассматриваемой нормы».

«На основании изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», — заключается в отзыве.



Сенатор Сергей Рябухин сообщил «Известиям», что вместе с коллегами намерен отстаивать предложенные размеры штрафов.

— Из-за подделки акцизных марок и контрафактного алкоголя бюджет теряет порядка 180–200 млрд рублей в год. Здесь не может быть компромисса, законодательная база должна быть максимально жесткой. Общество ждет — надо навести порядок в этой сфере, — сказал Сергей Рябухин.

Сенатор напомнил, что в предыдущей версии законопроекта предполагалось наказание до 25 лет лишения свободы, однако на такую меру дал отрицательное заключение Верховный суд.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию 2017 года.

Ранее на документ уже поступил отзыв из Верховного суда. В нем говорится, что «законопроект нуждается в существенной доработке» в части уточнения формулировок.

Председатель коллегии «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе отметил, что новую норму стоит дополнить перечнем продукции, за подделку которой предполагаются штрафы.

— Дьявол в деталях. Нужен перечень, в котором будет указано, попадают ли сюда алкогольсодержащие имитаторы лекарственных, технических и других средств, какой должен быть процент содержания алкоголя. Потому что одно дело подделывать парфюмерию, другое — алкогольные напитки, — сказал Константин Трапаидзе.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА) Вадим Дробиз полагает, что даже миллионные штрафы не избавят россиян от нелегального алкоголя.

— Его существование диктуют люди, которые не могут позволить себе купить легальную водку, но могут позволить нелегальную по 100 рублей за бутылку. Допустим, штраф производителю-нелегалу — 3 млн рублей. Делим на 25 рублей прибыли с каждой бутылки, получается 120 тыс. бутылок водки (это шесть больших грузовиков) нужно, чтобы этот штраф отбить. Сложно сказать, много это или мало. Но практика показывает, что ужесточение наказания не снижает число преступлений, — пояснил Вадим Дробиз.

По оценке ЦИФФРА, рынок нелегальной водки в России сейчас составляет порядка 500 млн бутылок в год. При этом легальный рынок водки и ликеро-водочных изделий оценивается в 1,8 млрд бутылок в год.